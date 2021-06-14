Пиритаский монастырь готовится к фестивалю Биргитты: вокруг развалин появится красивое ограждение

”Ограждение вокруг развалин Пиритаского монастыря напоминает залатанный кафтан бедняка — оно состоит из нескольких оград в разных стилях. Особенно бросается в глаза находящееся на каменной кладке совершенно непонятное ограждение из сетки, которое никак не сочетается со старыми благородными монастырскими стенами и каменной кладкой. Сетка была установлена здесь на время Олимпийской парусной регаты 1980 года. Сетчатое ограждение и столбы заржавели, выглядят некрасиво и не отвечают требованиям охраны памятников старины”, — заметил старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Он добавил, что в ходе работ будет оремонтирована и отреставрирована каменная кладка кладбища Пиритаского монастыря протяженностью около 175 метров. ”Кроме того, надо будет заново сложить из плитняка отрезок стены высотой два с половиной метра, потому что он полностью разрушен”, — сказал Лийнат.

Стена будет отремонтирована, отреставрирована и восстановлена с сохранением ее размеров и первоначальной формы.

Все сетчатое ограждение будет полностью демонтировано. Новое ограждение и ворота будут сооружены из стали горячей оцинковки.

В общей сложности, вокруг развалин будет сооружено немногим более 500 метров нового ограждения.

”В результате реконструкции и реставрации вокруг зоны развалин Пиритаского монастыря появится красивое ограждение в едином стиле. При восстановлении кладки за основу будут приняты использовавшиеся при ее постройке материалы и способы строительства”, — подтвердил Лийнат.

Работы по строительству ограждения развалин Пиритаского монастыря планируется завершить к 5 августа 2021 г. ”Мы хотим завершить работы до фестиваля Биргитты, который начнется 6 августа”, — уточнил Лийнат.

Работы по заказу управы Пирита выполняет Trust Ehitus OÜ. Договорная стоимость работ вместе с налогом с оборота составляет 153 094 евро. Приведение в порядок ограждения одобрено отделом охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования. Прграмма и проект приведения в порядок ограждения составлены в Архитектурном бюро A&K OÜ.