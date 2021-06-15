Избиратели смогут получать от политиков подарки и в день выборов

Таким образом, списки избирателей приобретут дигитальную форму и бумажных списков на избирательных участках не будет. В результате этого нововведения человек не будет прикреплен к какому-то конкретному избирательному участку, а сможет проголосовать в любом участке своего избирательного округа.

”На местных выборах от этого будет, наверное, не так много прока, поскольку у нас 79 самоуправлений, а вот на выборах в Рийгикогу, где 12 округов, избиратель сможет проголосовать в рамках округа до вечера дня выборов, а на выборах в Европарламент — и вовсе по всей стране”, — пояснил руководитель избирательной службы Арне Койтмяэ.

”Если ранее предварительное голосование проходило с понедельника по среду, после чего следовала пауза в три дня, в ходе которой осуществлялась синхронизация списков проголосовавших и бюллетени отсылались в родной участок, то теперь избиратели смогут голосовать с понедельника по воскресенье, то есть до вечера (основного) дня выборов”, — пояснил Койтмяэ.

В понедельник, вторник и среду в каждом самоуправлении будет открыто как минимум одно помещение для голосования, в пятницу, субботу и воскресенье — все.

Электронное голосование будет происходить с понедельника по субботу. ”В день голосования электронно голосовать нельзя, но поданный ранее электронный голос можно изменить, проголосовав при помощи бумажного бюллетеня”.

В результате этого изменения результаты э-голосования будут известны в день голосования не в 20 часов, а в 22-23 часа вместе со всеми остальными голосами.

Кроме этого, упраздняются многие ограничения на агитацию. ”На этих выборах не будет ограничений на политическую наружную рекламу, также упраздняется запрет на агитацию в день выборов”, — отметил Койтмяэ.

Единственной зоной запрета на агитацию станет избирательная кабинка.