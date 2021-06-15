Проверяем: самую популярную диету в Эстонии пробует Петер с 21 лишним кг

– Pасскажи, как ты решился начать худеть?

- Чаще всего я передвигаюсь на автомобиле, а питался я нерегулярно, зачастую это приводило к перееданию. Так, понемногу и незаметно для себя я основательно округлился. В попытках избавиться от лишнего веса старался следить за своим питанием, однако не знал о тонкостях правильного питания, и никаких результатов не добился.

– Что же ты делал для того, чтобы привести себя в форму?

- В интернете я заметил статью об очень хорошем методе. Люди рассказывали, что при помощи Стокгольмской диеты быстро привели себя в форму! Я подумал — неужели я бы так не смог?! Поэтому и согласился заполнить тест на домашней странице Стокгольмской диеты, чтобы посмотреть, чем же мне скажут питаться специалисты по питанию. Сразу получил результаты своего теста. Я воспринял это как вызов самому себе. Я же не дедуля какой-нибудь, мне ведь еще хочется выглядеть хорошо!

– Удавалось ли соблюдать план?

– Я начал соблюдать план на следующий день после его получения. Мне было легко выполнять все указания, не было никаких проблем. Порадовало меня то, что в плане питания содержались некоторые советы, которые легко вписались в мой ритм работы. В сочетании с правильным меню они дали ощутимый результат. Уже на следующий день я весил на 2 килограмма меньше — я был очень рад, и это мотивировало меня продолжать диету. Во время диеты у меня всегда было ощущение сытости. Теперь мои пищевые привычки изменились до неузнаваемости. У меня есть ощущение сытости, и я больше не переедаю. После еды меня не одолевает лень, совсем наоборот — я теперь полон энергии! Благодаря советам и меню Стокгольмской диеты я избавился от 21 килограмма лишнего веса. И самочувствие мое улучшилось — теперь я чувствую себя лучше, чем когда-либо ранее!

– Ты порекомендовал бы другим людям попробовать Стокгольмскую диету?