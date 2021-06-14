ПОДКАСТ | Россия на дне, Украина на высоте: комментатор Eurosport в гостях у RusDelfi

На выходных Россия проиграла Бельгии 0:3. Сборная ничего хорошего не показала, часто ошибалась и не создала опасных моментов у ворот соперника. Бельгийцы же реализовали свои атаки и уверенно взяли три очка в Петербурге.

"С того момента, когда сборную России начал тренировать Станислав Черчесов, она стала играть в очень простой и предсказуемый футбол. Главная мысль этой сборной — закинуть мяч на Артема Дзюбу, он поборется, и потом нужно выиграть подбор. Это предсказуемая для любого соперника схема. Нейтрализовать такой футбол для бельгийцев было легко", — сказал комментатор Eurosport Дмитрий Дуличенко.

Много вопросов было по составу россиян. Главная претензия — к капитану и звезде национальной команды Артему Дзюбе. "У России сейчас три однотипных форварда. Возможно, в такой игре нужен был быстрый нападающий, который сам создал бы себе момент. Но у команды нет такого игрока. Уровень Федора Смолова после ЧМ2018 несомненно падал, поэтому его даже не вызвали в сборную. Думаю, Дзюба выйдет в старте против Финляндии, особых альтернатив ему нет", — добавил эксперт.

Следующий матч России будет против Финляндии в среду в 16:00.

Как закончится поединок? Прогноз Дмитрия Дуличенко — ничья 1:1. Андрей Шумаков и Виталий Бесчастный поставили на 1:0 в пользу России.

Слушайте подкаст про начало Евро, совершенно разные поражения России и Украины:



