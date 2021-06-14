Mенеджер по жилищному кредитованию LHV: mы обещаем отправить первое кредитное предложение в течение 24 часов и свое слово держим
Последний год на рынке недвижимости выдался особенно активным. Квартиры продаются как горячие пирожки, и люди постоянно спрашивают о возможностях получения кредита. Как все это повлияло на работу специалиста по кредитованию жилья?
Рынок действительно стал очень активным, а мы хорошо чувствуем такие изменения. Чем больше сделок совершается вокруг, тем эмоциональнее становятся покупатели. Все мы знаем, что когда нам что-то очень нравится, мы хотим получить это немедленно — это касается и жилья. Клиенты очень ценят быстрое обслуживание, и это всегда было нашим приоритетом. Мы обещаем отправить первое кредитное предложение в течение 24 часов и свое слово держим. Например, в апреле большинство ходатайствующих о кредите получили ответ значительно быстрее нашего среднего времени рассмотрения предложения, составляющего 19 часов. Это довольно быстро. Если потребуется, мы приложим удвоенные усилия, но не пойдем на компромисс в отношении качества обслуживания. Так что, конечно, менеджеры по жилищному кредитованию сейчас загружены больше, но клиенты по-прежнему получают наилучшее обслуживание.
Привело ли это к каким-либо изменениям в процессе получения кредита? Ведь цены могут вырасти за короткое время, а оценочные акты при этом устаревают.
Для клиента процесс получения кредита не изменился. Конечно, цена жилья может вырасти за короткий промежуток времени, но мы часто видим проекты, в которых цена выше рыночной стоимости. Здесь наша роль заключается в том, чтобы консультировать покупателей жилья, предлагать варианты и вместе достигать оптимального конечного результата. Мы запрашиваем оценочный акт один раз перед подписанием кредитного договора. Это очень важное преимущество для нового жилья.
Заметили ли вы изменения в поведении клиентов? По-прежнему ли решения о кредитовании хорошо продуманы и взвешены?
Клиенты по-прежнему бывают очень разные. Есть те, кто действительно нуждается в срочных действиях, и мы всегда готовы помочь им в порядке первоочередности. Но есть и те, кому требуется больше времени, чтобы взвесить варианты, выбрать между несколькими из них и сравнить предложения от разных банков. Покупка жилья — это одно из самых важных решений в жизни, и оно должно быть тщательно обдумано. В целом, наши клиенты так и делают. Например, мы часто видим людей, которые возвращаются к нам с новым объектом недвижимости после того, как забронировали свое первое жилье в качестве второго предпочтения. Следовательно, они, как правило, имеют высокую готовность к покупке.
Кроме того, мы ежедневно получаем множество заявок на получение кредита от людей, которые просто изучают свои возможности и еще не выбрали жилье своей мечты.
Как хороший кредитный специалист может облегчить клиенту покупку жилья?
Во-первых, хороший кредитный специалист сразу увидит всю картину кредитного проекта, то есть задаст необходимые вопросы и сразу же запросит необходимые документы, чтобы заключить договор как можно быстрее и удобным для клиента способом. Наших кредитных специалистов также отличает очень гибкий подход, они знают, как обратить внимание клиента на то, что важно для достижения наилучшего результата. Для клиента процесс подачи заявки на кредит становится комфортным, когда он точно знает, на каком мы этапе и чего ждем.
Как часто у вас возникает хорошая связь с клиентами? Идя по улице, задумываетесь ли вы когда-нибудь, в каком здании и какую квартиру вы помогли приобрести клиентам?
Конечно, с клиентами часто возникает хорошая, личная связь, их будущее важно для меня. Как я уже говорила, покупка жилья — это исключительно важное решение для каждого человека, и я очень рада, что смогла помочь осуществить мечты многим людям. Часто, когда я проезжаю мимо дома, в памяти всплывают конкретный клиент и его история. Особенно приятно, когда клиенты, которых я знаю с прошлых лет, находятся в процессе покупки нового жилья и снова обращаются непосредственно ко мне с просьбой помочь им еще раз. Мне греет сердце то, что обо мне помнят.
Почему клиенты выбирают кредит, который предлагаете именно вы?
Клиенты часто выбирают LHV именно из-за обслуживания. Им нравится, что мы всегда первыми делаем предложение, держим их в курсе всего процесса и стараемся давать простые объяснения. Людям нравятся тепло и человеческое общение, которые LHV считает столь важными. Мы также проявляем гибкость и всегда стараемся найти оптимальное решение для каждого клиента — как во время подписания договора, так и в дальнейшем, в случае возникновения трудностей, просьб о платежном отпуске или вопросов.