Обязательство носить маски упразднено, но работодатель все равно требует это делать? Комментирует специалист

Отвечает консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда Пирет Кальюла:

Каждый работник, безусловно, может спросить работодателя, по какой причине тот требует носить маску в рабочих помещениях. Решению работодателя об использовании средств индивидуальной защиты предшествует анализ рисков производственной среды. Это означает, что работодатель определяет наличие факторов риска в рабочей среде. Помимо прочего, оцениваются и биологические факторы риска, в том числе опасность заражения коронавирусом.

Работодатель решает, каким образом избежать опасности

По результатам оценки рисков производственной среды работодатель может решить, какие меры для предотвращения или уменьшения рисков будут приняты. Средства индивидуальной защиты, в том числе маски, следует использовать, если в результате анализа рисков будет установлено, что избежать или снизить риск заболевания невозможно использованием средств общей защиты (например, установкой защитного стекла для предотвращения распространения вируса), либо за счет мер организации труда (соблюдение дистанции, доступность средств дезинфекции).

Работодатель обязан проинформировать работников о результатах оценки рисков рабочей среды и объяснить им возможные места риска (риск заражения в конкретной фирме, при выполнении конкретной работы), а также какие меры принимаются. Работодатель имеет право устанавливать на предприятии более жесткие требования в сфере здравоохранения и рабочей безопасности, чем указано в правовых актах. То есть, даже если в общественных местах более не требуется носить маску, работодатель может устанавливать такое требование для своей фирмы. В этом случае работодатель имеет право потребовать от работников использовать средство индивидуальной защиты, а работник обязан его использовать.

Если работник не будет соблюдать правила, работодатель может расторгнуть трудовой договор.

В целом можно можно сказать, что работник всегда имеет право спросить работодателя, почему применяется та или иная мера. Работодатель — обычно специалист по рабочей среде либо уполномоченный по рабочей среде — должен объяснить, почему необходимо использовать средства индивидуальной защиты, и далее требовать их использования. Если работник не подчиняется распоряжению работодателя, работодатель может предупредить работник о том, что трудовые отношения с ним будут прекращены, если он не будет исполнять установленные правила. Если работник и после предупреждения отказывается следовать правилам, работодатель может расторгнуть трудовой договор в чрезвычайном порядке.