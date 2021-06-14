Интернет-покупки теперь можно подтверждать и с помощью биометрических данных

”При совершении покупок в интернете с помощью банковской карточки, клиенты раньше в качестве дополнительной меры безопасности перенаправлялись в интернет-банк, где им необходимо было подтвердить свою покупку. Это обеспечивало двойную проверку и помогало предотвратить неправомерное использование данных карточки, но этот дополнительный шаг означал для клиента и дополнительные операции. Теперь мы сделали эту процедуру более быстрой и удобной. Покупки в интернет-магазинах, которые присоединились к программе Mastercard SecureCode или Verified by Visa, теперь можно подтверждать также с помощью биометрии”, — сказала руководитель сферы банковских карточек Swedbank Каари Аасранд.

”Мы видим, что наши клиенты всё чаще используют биометрические данные, например, в мае было почти 186 000 пользователей биометрических данных, поэтому новая возможность определённо понравится и сэкономит драгоценное время наших клиентов. Кроме того, она удобна в использовании”, — сказала Аасранд. Подтверждение покупок с помощью биометрических данных так же безопасно, как и использование других функций безопасности.

Цель дополнительной аутентификации — предотвратить мошенничество с карточками и убедиться, что карточку действительно задействовал её держатель.

Чтобы расплачиваться карточкой Swedbank в интернет-магазинах, клиент должен сначала активировать возможность совершения онлайн-покупок в интернет-банке или приложении. После того, как это будет сделано и понравившийся вам продукт или услуга будет выбран в интернет-магазине, клиенту будет предложено решение, которое он использовал для идентификации в последнее время: Smart-ID, Mobiil-ID или теперь, как новый вариант, биометрия. Например, если клиент последний раз использовал для входа в мобильное приложение Swedbank биометрические данные, ему автоматически будет предложено подтвердить покупку именно таким образом. То есть, система пытается угадать предпочтения клиента.

Банк апоминает клиентам, что, несмотря на добавление новой удобной опции, всегда необходимо убедиться, что интернет-магазин безопасен, и что вы бережно храните данные вашей карточки. Если есть риск того, что данные карточки могут попасть в руки третьих лиц, безопаснее всего закрыть карточку и заказать новую. Также разумно активировать возможность совершения покупок в интернете непосредственно перед этой операцией.