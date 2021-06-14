Число пользователей интернета среди пожилых людей в странах Балтии стремительно растет

В 2020 году 88% людей в возрасте от 16 до 74 лет в ЕС сообщили, что использовали интернет в течение последних трех месяцев. Об этом говорится в исследовании Евростата. И если среди молодежи фактически нет безынтернетных, то среди пожилых людей их достаточно.

Согласно отчетам, в 2020 году в Дании была зафиксирована самая высокая доля (94%) людей в возрасте 65-74 лет, использовавших интернет за последние три месяца. За Данией следуют Люксембург и Швеция (по 91%), Нидерланды (90%), а также Финляндия (88%). Для сравнения, только 25% людей в возрасте 65-74 лет в Болгарии использовали интернет за последние три месяца, за ними следуют жители Хорватии (28%) и Греции (33%). А что в странах Балтии?

В Эстонии основные пользователи — до 44 лет



Еще в 2010 году интернет использовали 74% населения Эстонии. Уже в 2020 году показатель остановился на отметке в 89%. По возрастным группам выглядит так:



От 16 до 24 лет: 100%

25-34 года: 100%

35-44 года: 98%

45-54 года: 94%

55-64 года: 83%

65-74 года: 56%



Председатель правления Артем Уманец из эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в Украине, говорит, что за 2020 год количество интернет-пользователей выросло во всем мире.

Из-за пандемии коронавируса количество пользователей интернета во всем мире увеличилось на 280 миллионов. В Европе и странах Балтии также наблюдался скачок. Стоит обратить внимание на аудиторию старше 55 лет. Количество пожилых людей, регулярно использующих интернет, стремительно растет — а это хорошие потенциальные клиенты для многих предпринимателей.

В Латвии больше пожилых интернет-пользователей, чем в соседних странах



В 2010 году интернет в Латвии использовали 66% населения от 16 до 74 лет. В прошлом 2020 году цифра составляла как и в Эстонии — 89%. Причем рост на 10% произошел начиная с 2017 года.



От 16 до 24 лет: 98%

25-34 года: 98%

35-44 года: 98%

45-54 года: 92%

55-64 года: 83%

65-74 года: 63%