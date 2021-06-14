Новости Эстонии
14.06.2021, 19:07

Число пользователей интернета среди пожилых людей в странах Балтии стремительно растет

 (6)
Kontor stock
Kontor stock
Foto: Mana Kaasik
После начала пандемии коронавируса, карантина и дистанционной работы все больше людей начали использовать интернет. Какой процент людей из разных возрастных групп использует всемирную сеть? Как изменилась популяризация интернета за последние 10 лет? Аналитики RIA.com Marketplaces проанализировали отчеты по Эстонии, Латвии и Литве.

В 2020 году 88% людей в возрасте от 16 до 74 лет в ЕС сообщили, что использовали интернет в течение последних трех месяцев. Об этом говорится в исследовании Евростата. И если среди молодежи фактически нет безынтернетных, то среди пожилых людей их достаточно.

Согласно отчетам, в 2020 году в Дании была зафиксирована самая высокая доля (94%) людей в возрасте 65-74 лет, использовавших интернет за последние три месяца. За Данией следуют Люксембург и Швеция (по 91%), Нидерланды (90%), а также Финляндия (88%). Для сравнения, только 25% людей в возрасте 65-74 лет в Болгарии использовали интернет за последние три месяца, за ними следуют жители Хорватии (28%) и Греции (33%). А что в странах Балтии?

В Эстонии основные пользователи — до 44 лет


Еще в 2010 году интернет использовали 74% населения Эстонии. Уже в 2020 году показатель остановился на отметке в 89%. По возрастным группам выглядит так:

  • От 16 до 24 лет: 100%
  • 25-34 года: 100%
  • 35-44 года: 98%
  • 45-54 года: 94%
  • 55-64 года: 83%
  • 65-74 года: 56%


Председатель правления Артем Уманец из эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в Украине, говорит, что за 2020 год количество интернет-пользователей выросло во всем мире.

Из-за пандемии коронавируса количество пользователей интернета во всем мире увеличилось на 280 миллионов. В Европе и странах Балтии также наблюдался скачок. Стоит обратить внимание на аудиторию старше 55 лет. Количество пожилых людей, регулярно использующих интернет, стремительно растет — а это хорошие потенциальные клиенты для многих предпринимателей.

В Латвии больше пожилых интернет-пользователей, чем в соседних странах


В 2010 году интернет в Латвии использовали 66% населения от 16 до 74 лет. В прошлом 2020 году цифра составляла как и в Эстонии — 89%. Причем рост на 10% произошел начиная с 2017 года.

  • От 16 до 24 лет: 98%
  • 25-34 года: 98%
  • 35-44 года: 98%
  • 45-54 года: 92%
  • 55-64 года: 83%
  • 65-74 года: 63%


По данным из отчета GlobalLogic, за последний год люди во всем мире стали на 57% больше смотреть видео и фильмы, на 37% больше слушать музыку и 15% — подкасты. Использование соцсетей и различных мессенджеров также находят всю большую популярность. И то факт, что аудитория старше 55 лет растет, напрямую связан с пандемией и карантином. Многие дети и внуки нашли выход, как общаться со своими родными — через интернет. Тенденция сохранится и в последующие годы,— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.

В Литве пожилые люди используют интернет, но не так активно, как в Латвии


В 2010 году в Литве было 60% интернет-пользователей из всего населения. В 2020 году цифра составляла уже 83%. Это меньше, чем в Латвии и Эстонии. Также в Литве меньше всего интернет используют люди в возрасте от 65 до 74 лет.

  • От 16 до 24 лет: 99%
  • 25-34 года: 99%
  • 35-44 года: 96%
  • 45-54 года: 86%
  • 55-64 года: 71%
  • 65-74 года: 46%


Количество пользователей интернета была ниже чем в соседних странах еще 10 лет назад. Но как видим из исследования, молодежь все-таки использует интернет по полной, что не скажешь о тех, кому за 65 лет. Но с 2010 года количество интернет-пользователей выросло с 60 до 83%. И рост в процентном соотношении был больше чем в Эстонии и Латвии. Уверен, что в ближайшие годы показатель в Литве достигнет тех же 89%, как и в соседних странах.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)