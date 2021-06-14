Число пользователей интернета среди пожилых людей в странах Балтии стремительно растет(6)
В 2020 году 88% людей в возрасте от 16 до 74 лет в ЕС сообщили, что использовали интернет в течение последних трех месяцев. Об этом говорится в исследовании Евростата. И если среди молодежи фактически нет безынтернетных, то среди пожилых людей их достаточно.
Согласно отчетам, в 2020 году в Дании была зафиксирована самая высокая доля (94%) людей в возрасте 65-74 лет, использовавших интернет за последние три месяца. За Данией следуют Люксембург и Швеция (по 91%), Нидерланды (90%), а также Финляндия (88%). Для сравнения, только 25% людей в возрасте 65-74 лет в Болгарии использовали интернет за последние три месяца, за ними следуют жители Хорватии (28%) и Греции (33%). А что в странах Балтии?
В Эстонии основные пользователи — до 44 лет
Еще в 2010 году интернет использовали 74% населения Эстонии. Уже в 2020 году показатель остановился на отметке в 89%. По возрастным группам выглядит так:
- От 16 до 24 лет: 100%
- 25-34 года: 100%
- 35-44 года: 98%
- 45-54 года: 94%
- 55-64 года: 83%
- 65-74 года: 56%
Председатель правления Артем Уманец из эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в Украине, говорит, что за 2020 год количество интернет-пользователей выросло во всем мире.
Из-за пандемии коронавируса количество пользователей интернета во всем мире увеличилось на 280 миллионов. В Европе и странах Балтии также наблюдался скачок. Стоит обратить внимание на аудиторию старше 55 лет. Количество пожилых людей, регулярно использующих интернет, стремительно растет — а это хорошие потенциальные клиенты для многих предпринимателей.
В Латвии больше пожилых интернет-пользователей, чем в соседних странах
В 2010 году интернет в Латвии использовали 66% населения от 16 до 74 лет. В прошлом 2020 году цифра составляла как и в Эстонии — 89%. Причем рост на 10% произошел начиная с 2017 года.
- От 16 до 24 лет: 98%
- 25-34 года: 98%
- 35-44 года: 98%
- 45-54 года: 92%
- 55-64 года: 83%
- 65-74 года: 63%
По данным из отчета GlobalLogic, за последний год люди во всем мире стали на 57% больше смотреть видео и фильмы, на 37% больше слушать музыку и 15% — подкасты. Использование соцсетей и различных мессенджеров также находят всю большую популярность. И то факт, что аудитория старше 55 лет растет, напрямую связан с пандемией и карантином. Многие дети и внуки нашли выход, как общаться со своими родными — через интернет. Тенденция сохранится и в последующие годы,— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.
В Литве пожилые люди используют интернет, но не так активно, как в Латвии
В 2010 году в Литве было 60% интернет-пользователей из всего населения. В 2020 году цифра составляла уже 83%. Это меньше, чем в Латвии и Эстонии. Также в Литве меньше всего интернет используют люди в возрасте от 65 до 74 лет.
- От 16 до 24 лет: 99%
- 25-34 года: 99%
- 35-44 года: 96%
- 45-54 года: 86%
- 55-64 года: 71%
- 65-74 года: 46%
Количество пользователей интернета была ниже чем в соседних странах еще 10 лет назад. Но как видим из исследования, молодежь все-таки использует интернет по полной, что не скажешь о тех, кому за 65 лет. Но с 2010 года количество интернет-пользователей выросло с 60 до 83%. И рост в процентном соотношении был больше чем в Эстонии и Латвии. Уверен, что в ближайшие годы показатель в Литве достигнет тех же 89%, как и в соседних странах.