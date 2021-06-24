Как лучше всего продавать автомобиль? Советы эстонского эксперта

По словам руководителя по продажам Amserv, перед продажей автомобиля обязательно стоит обратить внимание на техническое состояние автомобиля. ”Если технические проблемы или потенциальные проблемы в будущем станут известны продавцу на раннем этапе, то автомобилю можно будет дать справедливую цену, и страхи перед будущим недовольством покупателя исчезнут”, — говорит Румберг, который отметил, что и автоцентр, и автодилер помогут решить необходимые технические нюансы перед заключением сделки.

Как отмечает Румберг, задокументированная история автомобиля и его хорошее состояние являются важными аспектами, которые помогают избежать неожиданных сюрпризов после сделки. ”Выяснение истории автомобиля может быть настоящей детективной работой”, — говорит Румберг. ”Люди, купившие у нас подержанную машину, удивляются, но благодарят, когда мы даем им основательную историю автомобиля”, — объясняет он.

”Если автомобиль выставляется на продажу самостоятельно, то предполагается, что процесс будет быстрее и более контролируемым без посредников. Это часто происходит до тех пор, пока покупатель не обнаружит дефекты после сделки, о которых не всегда знал сам продавец. То, что происходит дальше, может вылиться или в бесконечные споры, или даже в желание покупателя вернуть автомобиль продавцу”, — описывает Румберг, указывая, как не стать жертвой описанного выше сценария.

По словам Румберга, для продажи подержанного автомобиля в целом есть два варианта: подать объявление на специализированном портале и заниматься всем самостоятельно или же обратиться к поставщику услуг, который поможет продавцу в этом процессе.

Распространение коронавируса создало на авторынке ситуацию, когда семьи все чаще приобретают второе или третье средство передвижения, чтобы исключить соприкосновение с другими людьми в общественном транспорте. Многие такие покупатели предпочитают вместо новых приобретать именно подержанные автомобили, поясняет руководитель по продажам подержанных автомобилей Amserv Райво Румберг. ”Только в первом квартале Amserv продал подержанных автомобилей на 17% больше, чем за тот же период 2020 года”, — рассказывает он.

3. Гарантия как на новую машину

Важным отличием и знаком доверия при покупке автомобиля является гарантия, которая, к сожалению, по словам Румберга, редко применяется на практике при продаже из рук в руки. ”Если владелец продаст свой автомобиль через автоцентр или автодилера, то в этом случае применяются те же льготы и бонусы, что и с новым автомобилем, одним из которых является гарантия при покупке автомобиля”, — отмечает он, добавляя, что для большого количества автомобилей автоцентр может предложить гарантию до нескольких лет.

4. Предложение помощи автомобилю

Как и в случае с новыми автомобилями, продажа автомобиля через автоцентр включает в себя услугу помощи транспортному средству, которую частное лицо предложить не может. ”Существуют различные решения автопомощи, и, хотя этот фактор не является обязательным, но это определенно важный аспект при продаже, который положительно скажется на сделке”, — отмечает Румберг. Например, по его словам, Amserv предлагает услуги автопомощи и для подержанных автомобилей, что включают замену поврежденных шин, при необходимости буксировку автомобиля в мастерскую, открытие дверей, разблокирование автомобиля или помощь в случае аварии.

”В более широком плане покупка подержанного автомобиля в автосалоне означает, что покупатель получает такой же пакет преимуществ, как и при покупке нового автомобиля. В результате и продавец, и покупатель автомобиля проводят сделку с чувством уверенности, и сторонам не нужно беспокоиться о непредвиденных проблемах”, — говорит Румберг, по словам которого никто не хочет купить автомобиль, в ремонт которого нужно будет вложить сумму равнозначную его стоимости.

”Чтобы продавец не беспокоился о том, что покупатель потребует с него компенсацию за скрытые дефекты, автосалон возьмет на себя ответственность за успешное завершение процесса. В автоцентре работают специалисты, которые адекватно оценивают состояние автомобиля с точки зрения как продавца, так и покупателя. Самому продавцу не нужно беспокоиться о возможных проблемах купли-продажи”, — ободряет Румберг и определенно рекомендует проконсультироваться с вашим автодилером при продаже подержанного автомобиля.