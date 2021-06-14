По всему Таллинну появятся контейнеры для использованных масок

”Одним из последствий эпидемии коронавируса стало появление в городе огромного количества инфекционно опасных отходов, таких, как, например, маски и респираторы, являющихся пластиковыми отходами, — сказала советник столичной горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — Для того, чтобы маски не выбрасывались вместе со смешанными бытовыми отходами и также не загрязняли город, мы хотим предложить возможность отправить их на переработку. Специальные контейнеры, на которые нанесена соответствующая маркировка, должны этому способствовать. Собранные защитные маски будут отправлены на переработку, они могут стать сырьем для пластиковой продукции, например, труб”.

Специальные контейнеры для утилизации масок будут установлены возле вакцинационных центров и у входов в места с высокой посещаемостью, такие как медицинские, спортивные и культурные учреждения, музеи, а также учреждения социального обеспечения. Осенью контейнеры появятся и в школах.

Первоначально размещение в городе 100 контейнеров для сбора использованных масок и отправка их в переработку планируются до конца года. Дальнейшие действия зависят от распространения вируса и обязанности носить маски в осенне-зимний период.

Контейнеры Mabin установит предприятие Hyperon OÜ, у которого заключен договор с городом. Планируется, что они простоят до конца года.

Этой инициативой город хочет, помимо снижения уровня загрязнения пластиковыми отходами, повысить осведомленность горожан об экологии и связанных с этим современных решениях, поощрить людей пользоваться этими разработками и подавать пример в продвижении и применении принципов экономики замкнутого цикла.