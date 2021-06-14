Департамент: у одного из участников выпускного подозревают индийский штамм коронавируса

Департамент обеспокоен тем, что предполагаемый индийский штамм с меньшей эффективностью поддается имеющимся вакцинам, при этом распространяется более агрессивно. На 22-й неделе в Эстонии выявили 36 проб, характерных для индийского штамма коронавируса.

"Для снижения риска заражения мы рекомендуем проводить выпускные церемонии на свежем воздухе. По возможности следует избегать ситуаций, при которых аттестаты выдаются всем сразу, учащиеся должны быть рассредоточены по классам", — пояснил генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Если церемонию нельзя провести на свежем воздухе, то в многолюдных помещениях следует находиться в маске, а для снижения риска заболевания можно использовать экспресс-тесты на коронавирус.

Людям, недавно приехавшим из другой страны, не стоит принимать участия в церемонии.