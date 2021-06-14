ФОТО | Участник скандального реалити-шоу и его подельники предстали перед судом за оборот наркотиков

25 января Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело против группировки из 15 молодых людей, которые обвиняются в незаконном обороте наркотических веществ на сумму свыше 2,1 млн евро. Под суд отправлен также один адвокат, дававший группировке руководства.

Согласно собранным в ходе уголовного производства данным, группировка занималась оборотом наркотических вещей под руководством двух 29-летних граждан Грузии как минимум с лета 2018 года до середины лета 2020, когда полиция задержала последних членов группировки.

Стоимость наркотиков, которые группировка ввезла в Эстонию за это время доходит до 2,1 млн евро, а с их продажи они могли получить около пяти миллионов. Согласно обвинению, речь идет как минимум о 263 кг марихуаны, почти килограмме кетамина, 2,4 кг кокаина, а также более 6000 таблеток MDMA и примерно двух килограммах в виде кристаллизованного вещества.

В ходе досудебного производства удалось выяснить, что молодежь привозила в Эстонию наркотические вещества на машинах и рейсовых автобусах из Испании, Германии, Латвии и Литвы, а позже перепродавали их, в первую очередь в Таллинне.

Обвинение было предъявлено 15 лицам, и на время предварительного расследования под стражу были взяты 10 человек, пятеро из которых до сих пор находятся под стражей. Обвинение было предъявлено также одному адвокату, который передавал инструкции своего клиента, находившегося под стражей, другим членам группировки, чтобы они продолжали наркобизнес.

Руководителям группировки предъявлены обвинения по параграфу о незаконном обороте наркотических веществ с целью получения крупной материальной выгоды. Остальные члены группировки обвиняются в обороте наркотических веществ в крупном объеме.

Среди обвиняемых значится Оскар Сювари, который известен широкой общественности по участию в скандальном реалити-шоу Rannamaja.