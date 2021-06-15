ВИДЕО | Блогер RusDelfi показал "самый русский" город Эстонии — Силламяэ

"Недавно местные СМИ назвали эстонский город Силламяэ (уезд Ида-Вирумаа) самым русским городом в Эстонии со ссылкой на эстонскую статистику. В этом выпуске расскажу вам о своих первых впечатлениях от этого города. Посмотрим, как выглядит промышленный город в Эстонии, где 98% населения говорят на русском. Посмотрим на новый променад и центр города, который является памятником сталинскому ампиру — пишет блогер в описании к видео.

В Советское время Силламяэ был закрытым городом, здесь добывали уран из сланцевых руд. Сейчас же здесь занимаются редкоземельными элементами. Порт Силламяэ — второй по грузообороту торговый порт Эстонии".

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