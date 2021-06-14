Новости Эстонии
14.06.2021, 13:10

Смотри на RusDelfi новый фильм про политических заключенных Батарейной тюрьмы

 
Новый короткометражный документальный фильм режиссера Рихо Вястрика об истории Батарейной тюрьмы можно посмотреть на RusDelfi! Ранее об истории этого места уже снимались документальные фильмы, но эта картина рассказывает о прошлом тюрьмы совершенно иным языком, стараясь поэтически охватить сто лет тюремной истории за 16 минут.

Подготовленный по заказу Эстонского института исторической памяти экспериментальный документальный фильм предлагает зрителям отправиться в путешествие во времени по Батарейной морской крепости.

Вымышленный заключенный, которого как будто на век забыли в Батарее, рассказывает про судьбы политических заключенных. Текст рассказчика основан на историях реальных людей. Главный визуальный герой фильма — сама крепость. В 20 веке тоталитарные режимы использовали Батарею как место заключения политических узников.

"Клаустрофобия стала основным чувством, с которым я столкнулся во время съемок ”Батареи”. Я надеюсь, что мне удалось передать это и зрителям", — рассказывает режиссер фильма Вястрик.

"Хотя каждую историю можно связать с конкретным человеком, я советую не слишком сильно задумываться об этом. Нужно искать обобщения, и они должны дойти до зрителя прежде всего через ощущения", — добавил режиссер.

Институт исторической памяти занимается развитием музея памяти жертв коммунизма в Батарее, который будет открыт к 2026 году. Сейчас в восточном крыле здания действует временная выставка, которую можно посетить. Об этом читайте больше здесь.

Фильм также будет показан по каналам ETV2 и ETV+.

Рихо Вястрик (1965) — продюсер, режиссер и преподаватель документалистики в Балтийской школе кинематографии и медиа. Он участвовал в ряде международных проектов документального кино, таких как ”Мосты времени” (2018), ”Бессмертный” (2019) и ”Хрупкие войны” (2020). Вястрик — член Европейской сети документалистики (EDN), член правления Эстонского союза кинопродюсеров и основатель действующей с конца июня 2012 года Гильдии документалистов Эстонии

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