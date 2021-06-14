СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы продолжается: кто навяжет англичанам борьбу за первое место?
Сборные Чехии и Шотландии играют в группе D вместе с Англией и Хорватией. Англичане выиграли первый матч со счетом 1:0 и заняли первое место. Если с фаворитом группы все понятно, то кто займет почетное второе место — загадка. По титулам и заслугам последних лет Хорватия может показаться достойным претендентом на выход из группы, но смена поколений и отсутствие сильных игроков на некоторых позициях заставляют задумываться об перспективах продолжить турнир и после группового этапа.
Шотландцы же обновили состав, привлекли талантливую молодежь, но общий уровень команды все равно оставляет желать лучшего. В старте, скорее всего, появятся именитые игроки Английского чемпионата: Эндрю Робертсон, Скотт Мактомини, Киран Тирни, Джон Макгинн.
Сборная Чехии уже давно потеряла былую славу. Они неровно прошли отборочный турнир и два раза проиграли Шотландии в Лиге наций. Вдобавок их соперники будут играть в родных стенах — матч проходит в Глазго.
Первые матчи всегда сложные, команды осторожно входят в турнир и экономят силы. Остается надеяться, что дневной матч в рабочий понедельник окажется веселей рутинной работы.