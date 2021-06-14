Футболист Шик забил гол со своей половины на чемпионате Европы и принес победу Чехии(5)
Сборные Чехии и Шотландии играют в группе D вместе с Англией и Хорватией. Англичане выиграли первый матч со счетом 1:0 и заняли первое место. Если с фаворитом группы все понятно, то кто займет почетное второе место — загадка. По титулам и заслугам последних лет Хорватия может показаться достойным претендентом на выход из группы, но смена поколений и отсутствие сильных игроков на некоторых позициях заставляют задумываться об перспективах продолжить турнир и после группового этапа.
Шотландцы же обновили состав, привлекли талантливую молодежь, но общий уровень команды все равно оставляет желать лучшего. В старте, скорее всего, появятся именитые игроки Английского чемпионата: Эндрю Робертсон, Скотт Мактомини, Киран Тирни, Джон Макгинн.
Сборная Чехии уже давно потеряла былую славу. Они неровно прошли отборочный турнир и два раза проиграли Шотландии в Лиге наций. Вдобавок их соперники будут играть в родных стенах — матч проходит в Глазго.
Первые матчи всегда сложные, команды осторожно входят в турнир и экономят силы. Остается надеяться, что дневной матч в рабочий понедельник окажется веселей рутинной работы.
Гол Шика с центра поля в телеграм-канале Sports.ru
Группа D
Шотландия — Чехия 0:2 (0:1, 0:1)
14 июня, 16.00, ”Хэмпден Парк”
Голы:
0:1 — 42 Шик, 0:2 — 52 Шик.
Шотландия — Маршалл, Хендри (Макгрегор, 67), Хэнли, Купер, О’Доннелл (Форрест, 79), Макгинн, Мактомини, Армстронг (Фрэйзер, 67), Робертсон, Дайкс (Нисбет, 79), Кристи (Адамс, 46).
Чехия — Вацлик, Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржил, Крал (Голеш, 67), Соучек, Масопуст (Выдра, 72), Дарида (Шевчик, 87), Янкто (Гложек, 72), Шик (Крменчик, 87).