Футболист Шик забил гол со своей половины на чемпионате Европы и принес победу Чехии

Сборные Чехии и Шотландии играют в группе D вместе с Англией и Хорватией. Англичане выиграли первый матч со счетом 1:0 и заняли первое место. Если с фаворитом группы все понятно, то кто займет почетное второе место — загадка. По титулам и заслугам последних лет Хорватия может показаться достойным претендентом на выход из группы, но смена поколений и отсутствие сильных игроков на некоторых позициях заставляют задумываться об перспективах продолжить турнир и после группового этапа.