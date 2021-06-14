Футбол
14.06.2021, 12:39

Футболист Шик забил гол со своей половины на чемпионате Европы

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Scotland
Scotland
Foto: Andy Buchanan, AFP
В понедельник свои первые матчи провели сборные Шотландии и Чехии. После первого тайма чехи вышли вперед — 1:0. Затем гол со своей половины забил Патрик Шик и удвоил счет.

Сборные Чехии и Шотландии играют в группе D вместе с Англией и Хорватией. Англичане выиграли первый матч со счетом 1:0 и заняли первое место. Если с фаворитом группы все понятно, то кто займет почетное второе место — загадка. По титулам и заслугам последних лет Хорватия может показаться достойным претендентом на выход из группы, но смена поколений и отсутствие сильных игроков на некоторых позициях заставляют задумываться об перспективах продолжить турнир и после группового этапа.

Шотландцы же обновили состав, привлекли талантливую молодежь, но общий уровень команды все равно оставляет желать лучшего. В старте, скорее всего, появятся именитые игроки Английского чемпионата: Эндрю Робертсон, Скотт Мактомини, Киран Тирни, Джон Макгинн.

Сборная Чехии уже давно потеряла былую славу. Они неровно прошли отборочный турнир и два раза проиграли Шотландии в Лиге наций. Вдобавок их соперники будут играть в родных стенах — матч проходит в Глазго.

Первые матчи всегда сложные, команды осторожно входят в турнир и экономят силы. Остается надеяться, что дневной матч в рабочий понедельник окажется веселей рутинной работы.

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