”Кристиан отключился, разрядом мы вернули его к жизни”. Как врачи вытащили Эриксена после остановки сердца

Сборная Дании на следующий день после происшествия организовала брифинг, где представители команды рассказали о состоянии команды после жуткого дня.

• Мортен работает в футболе с 2004-го — именно тогда он пришел в ”Копенгаген”. В 2009-м он возглавил медицинский департамент клуба. Бесен — доктор ортопедической хирургии и специализируется на спортивной хирургии, но, конечно, знаком с принципами первой помощи.

• А еще они вместе рубились в бадминтон! И Андерс, и Мортен в прошлом профессиональные бадминтонисты. Правда, Андерс добирался до бронзы чемпионата мира (и проигрывал там россиянину Сергею Пухову), а Мортен ограничился всего 20 матчами в карьере на элитном уровне и проиграл больше половины из них.

•‎ Беcен работает в сборной Дании с 2019-го — он известный в стране врач и физиотерапевт. Вместе с младшим братом Андерсом они изучали спортивную травматологию в университете Копенгагена и работали в ”Копенгагене”, Мортен пришел на три года раньше.

”У нас нет объяснения, почему это случилось, ничего об этом не могу сказать, — добавил Бесен. — Я не видел момента вживую, только на экране потом. Так что все вы видели то же, что и я — и объяснения у меня пока действительно нет”.

По словам Бесена, он уже общался с Эриксеном несколько раз. Кристиан в стабильном состоянии — отвечает на вопросы четко, его сердце снова работает нормально. Пока он останется в больнице для дальнейших обследований, сейчас все его показатели в норме.

”Он отключился: был момент, когда Кристиан был уже не с нами, мы его вернули, — главный врач сборной Дании Мортен Бесен сегодня рассказывал детали страшных 15 минут. — Когда Кристиан упал, нас позвали на поле. Стало понятно, что он без сознания. Когда мы подбежали, он лежал на боку и дышал, а его сердце билось. Затем ситуация резко изменилась, и мы сделали ему массаж сердца. Нам фантастически быстро и качественно помогли экстренные службы. После одного разряда дефибриллятора мы вернули его к жизни. Я не кардиолог, деталей дать не могу — эту тему оставлю экспертам, специалистам”

Как теперь вернуться к нормальной жизни?





Каспер Юлманд, главный тренер: ”Мы постараемся вернуться к нормальной жизни. Конечно, на разных людей это влияет по-разному, каждый переживает такое по-своему. Но мы за эти пару дней постараемся вернуться в норму, используем пару дней между матчами на то, чтобы восстановиться психологически. У меня есть ощущение, что мы на это способны”.

Как Кристиан общался с партнерами во время паузы в матче?

Юлманд: ”Он больше беспокоился за нас — типичный Кристиан. Говорил, мало что помнит, и что больше переживает за команду. Вот такие они — большие игроки и большие личности. Он сказал нам, что хочет, чтобы мы играли дальше. Он ведь футболист, он предан футболу, поэтому хотел, чтобы мы доиграли матч”.

Петер Меллер, спортивный директор: ”Да, таков уж Кристиан как человек — первым делом он поинтересовался, как мы, и сказал, чтобы мы за него не переживали, чтобы продолжали матч”.

Как решали, играть ли дальше или переносить матч?





Юлманд: ”Это все очень сложно, но на мой взгляд было неправильно так остро ставить вопрос о переносе, заставлять сразу принимать решение. Игроки в тот момент толком еще не знали, потеряли они своего лучшего друга или нет. Возможно, было бы лучше просто сесть в автобус и поехать домой и уже потом с этим разбираться. У меня есть внутреннее ощущение, что мы не должны были играть или как минимум так быстро решать”.

Меллер: ”Да, эту ситуацию еще нужно будет разобрать потом. На следующий день мы увидели игроков, их состояние — и у нас еще меньше уверенности, в том, что мы поступили правильно, когда доиграли матч. Хотя на нас из УЕФА никто не давил, от нас жестко не требовали продолжать матч, но решение все равно нужно было принимать сразу”.

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Юлманд: ”Игрокам было очень сложно от того, что они увидели — его лицо, его глаза в этот момент. Очень важно было, что мы потом посмотрели на Кристиана по видео, когда он пришел в себя и смог разговаривать.

Хотя я уверен, что у всех в памяти до сих пор есть те картинки с поля. С этим придется работать, всем придется это преодолевать. Такое нельзя просто смахнуть, вычеркнуть из памяти — это гораздо сложнее”.

Меллер: ”Игроки получили психологическую помощь, четыре специалиста пришли к нам в отель. В течение вечера каждый мог поговорить о случившемся, поделиться переживаниями.

Утром эти специалисты пришли снова, была новая возможность получить профессиональную помощь — точно знаю, что игроки высоко оценили такую заботу.

Что точно помогло бы всем почувствовать себя лучше — если бы мы снова увидели Кристиана рядом, улыбающимся и здоровым. Но тогда в раздевалке нам всем, в том числе игрокам, было крайне важно увидеть его на экране, это очень помогло выйти на поле и доиграть матч”.

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