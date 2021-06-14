За сутки в Эстонии выявлено 28 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 13 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 10 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось пять, в Вырумаа — четыре, в Пярнумаа — три, в Ляэне-Вирумаа — два и в Ляэнемаа — один новый случай заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 74,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,9%.

За сутки в больницах открыли семь новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 70 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 65 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 47 человек (67%).

За сутки ввели 4 577 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 523 915 людям, курс вакцинации завершен у 344 793 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 48,4%.

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