ФОТО | А что там у наших соседей? В Tallinn Design House прошла презентация латвийских дизайнеров

TDH магазин, в котором продаются более 130 эстонских дизайнеров и брендов — от одежды и аксессуаров до посуды и предметов мебели — решил на летний период сделать POP-UP с латвийскими дизайнерами.

Латвийское настроение мероприятия поддержали игристые вина из семейной винодельни Abavas vīni, которая производит качественные напитки из выращенных в Латвии фруктов и ягод, традиционные бальзамы и ликёры к чаю/кофе, и популярные латвийские десерты от бренда Mada Rīga. Подарочные наборы для гостей мероприятия подготовил европейский бренд SAAPIO Intelligent Beauty.

Визажист Андрей Чистяков и фотограф мероприятия Ася Белова тоже приехали из Риги, но образы для показа доверили собрать эстонскому стилисту Светлане Агуреевой. Стилист скомбинировала такую разную на первый взгляд одежду между собой, дополнив образы аксессуарами от местных брендов, представленных в TDH. Практичные и удобные комплекты на каждый день, с учётом переменчивой эстонской погоды.

Varan Latvija — это бренд одежды для успешных, целеустремленных женщин, умеющих ценить качество и комфорт. Работая на латвийском рынке с 2014 года, компания предлагает две линии одежды: повседневную одежду для дома и одежду для отдыха из швейцарского льна. Коллекция SS21 создана для путешествий на яхте, машине или прогулок по морю. Летнюю коллекцию дополняет незаменимая в переменчивом прибалтийском климате стёганая верхняя одежда из плащевки. Которую вы сможете забрать из летнего гардероба в осенний.