ФОТО | А что там у наших соседей? В Tallinn Design House прошла презентация латвийских дизайнеров
TDH магазин, в котором продаются более 130 эстонских дизайнеров и брендов — от одежды и аксессуаров до посуды и предметов мебели — решил на летний период сделать POP-UP с латвийскими дизайнерами.
Латвийское настроение мероприятия поддержали игристые вина из семейной винодельни Abavas vīni, которая производит качественные напитки из выращенных в Латвии фруктов и ягод, традиционные бальзамы и ликёры к чаю/кофе, и популярные латвийские десерты от бренда Mada Rīga. Подарочные наборы для гостей мероприятия подготовил европейский бренд SAAPIO Intelligent Beauty.
Визажист Андрей Чистяков и фотограф мероприятия Ася Белова тоже приехали из Риги, но образы для показа доверили собрать эстонскому стилисту Светлане Агуреевой. Стилист скомбинировала такую разную на первый взгляд одежду между собой, дополнив образы аксессуарами от местных брендов, представленных в TDH. Практичные и удобные комплекты на каждый день, с учётом переменчивой эстонской погоды.
Varan Latvija — это бренд одежды для успешных, целеустремленных женщин, умеющих ценить качество и комфорт. Работая на латвийском рынке с 2014 года, компания предлагает две линии одежды: повседневную одежду для дома и одежду для отдыха из швейцарского льна. Коллекция SS21 создана для путешествий на яхте, машине или прогулок по морю. Летнюю коллекцию дополняет незаменимая в переменчивом прибалтийском климате стёганая верхняя одежда из плащевки. Которую вы сможете забрать из летнего гардероба в осенний.
SWEETSANDKNITS — это бренд специализирующийся на женском базовом трикотаже. Лаконичные водолазки Pure Line из гипоаллергенной шерсти мериноса, актуальные трикотажные спортивные костюмы линейки JOY и эксклюзивные вязаные джемпера, кардиганы и аксессуары ручной работы. Все изделия производятся из высококачественной итальянской пряжи, такой как шерсть мериноса, мохер и кашемир. Благодаря качеству и минималистичным фасонам эти практичные элементы гардероба станут хорошей инвестицией, потому что приживутся в любом базовом гардеробе вне модных тенденций.
Основная идея бренда KAREL“S — продемонстрировать красоту и огромное разнообразие этнографических орнаментов латышских народных костюмов и превратить их в элементы современного дизайна в виде печати на разных тканях и элементах одежды. Надевая одежду, шелковые платки и купальники бренда Karel“s вы оживляете национальное наследие Латвии.