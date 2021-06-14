История "эстонской Анны Франк": мальчик из Эстонии вел дневник в ссылке в Сибири и описал все ужасы июньской депортации

В 1941 году из Эстонии в Сибирь депортировали более 10 000 человек. В результате депортации погибли более 6000 человек.

Семью Варе вместе с детьми, как и сотни других семей из Эстонии, депортировали в Сибирь во время июньской депоратции. Причиной могло послужить то, что глава семейства, школьный учитель по профессиИ, состоял в Кайтселийте и был активным членом общества. Вместе с родителями в ссылку отправились и их дети, 10-летний Рейн и 8-летняя Вийви.

Дневник Рейна Варе был одним из первых, которые были опубликованы во времена Поющей революции в Эстонии в девяностых годах. Позже было обнаружено еще несколько подобных, но дневник Рейна — самый эмоциональный из них.

Дневник Рейна начинается 14 июня 1941 года во время начала июньской депортации в Эстонии. "Мама только зашла домой, как пришли русские и милиция. Милиция спросила, дома ли муж, мама сказала "нет", тогда они вышли из комнаты, потом вернулись и сказали, что вы приговорены к высылке из Эстонии, с собой модно взять 100 кг вещей", — записал мальчик в дневнике в первый день.