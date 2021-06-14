14.06.2021, 08:18
Кая Каллас встретится с Джо Байденом, чтобы обсудить "агрессивное поведение России"(47)
Foto: Rauno Volmar
В понедельник премьер-министр Эстонии Кая Каллас примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, на котором представители стран альянса обсудят "агрессивное поведение России".
На саммит прибыл и президент США Джо Байден, который помимо прочего встретится с лидерами стран Балтии, передает rusERR.
Эстония ждет, что Байден подтвердит приверженность США трансатлантической безопасности и коллективной обороне.
"Важно, чтобы Соединенные Штаты как крупнейший член НАТО понимали озабоченность нашего региона и были готовы быть здесь, если угроза со стороны России возрастет", — сказала Кая Каллас корреспонденту ERR в Брюсселе.
"Россия продолжает оставаться самой большой угрозой для Североатлантического союза. НАТО следует продолжать укреплять свою позицию сдерживания и обороны, а это требует как ресурсов, так и новых решений", — отметила Каллас уже через пресс-службу правительства.