На Маарьямяэ откроют новые таблички с именами 250 погибших жертв репрессий

Эстонский институт исторической памяти призывает проверять данные членов семьи и других лиц в электронном мемориале www.memoriaal.ee и делиться информацией, которая может помочь сохранить память о репрессированных коммунистическим советским режимом.

”Истории, сохранившиеся в виде документов, писем, записанных воспоминаний, фотографии и устной памяти имею большую ценность в работе по выяснению судеб жертв советского режима. Новые сведения позволяют сделать базу дынных э-мемориала более точной и запечатлеть имена погибших в ходе советских репрессий на стене памяти мемориала. Призываем всех, у кого имеются подобные сведения, обращаться к нам”, — сказал член правления Эстонского института исторической памяти, доктор исторических наук Меэлис Марипуу.

Церемония открытия новых именных табличек начнется в 15.15 в коридоре памяти. Среди прочих, на мемориал будут нанесены имена трех братьев — Мати, Калье и Калева — которые погибли в Сибири маленькими детьми от голода, плохих условий и отсутствия медпомощи. Занесение их имен на мемориал стало возможным благодаря сохранившимся в семье воспоминаниям и обращению семьи в институт. Данных о погибших в Сибири детях крайне мало.

В 16.00 в саду мемориала начнется памятная церемония. С речами выступят президент Эстонии Керсти Кальюлайд, министр юстиции Марис Лаури, посол Латвии в Эстонии Раймондс Янсонс, председатель правления Союза Мементо Арнольд Альясте и представительница молодежи Элери Пиллироог. Молебен совершит архиепископ Эстонской Евангелической Лютеранской Церкви Урмас Вийльма. Стихи о депортации прочтет актриса Мерле Пальмисте.

В 17.00 там же начнется концерт памяти, в ходе которого признанные вокалисты Отт Лепланд и Лийзи Койксон исполнят известные эстонские песни.