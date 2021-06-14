14.06.2021, 07:33
В Ласнамяэ автомобиль врезался в автобус: пострадала пожилая женщина
Foto: Tanel Meos
Вчера в столичном районе Ласнамяэ легковой автомобиль врезался в автобус.
Авария произошла в 13:17 возле Паэкааре теэ, 70 на Смуули теэ в Таллинне, где 38-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Passat врезался в выезжавший с остановки автобус Man, которым управлял 53-летний мужчина.
В результате столкновения находившаяся в автобусе 74-летняя женщина упала. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.