В Ласнамяэ автомобиль врезался в автобус: пострадала пожилая женщина

Авария произошла в 13:17 возле Паэкааре теэ, 70 на Смуули теэ в Таллинне, где 38-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Passat врезался в выезжавший с остановки автобус Man, которым управлял 53-летний мужчина.