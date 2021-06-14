14.06.2021, 07:06
ФОТО | На площади Вабадузе появился "Вагон слёз"
Foto: Jaanus Lensment
Восемьдесят лет назад с 14 по 16 июня около 10 тысяч жителей Эстонии были арестованы или высланы на север России и в Сибирь, вернуться на родину спустя годы смогли менее половины. В воскресенье, 13 июня, на площади Вабадузе в Таллинне появилась инсталляция "Вагон слез".
Старый вагон на рельсах посреди площади Свободы — как один из тех товарных вагонов, в которых в 1941 году людей тысячами увозили по железной дороге далеко на восток. Он доверху заполнен воздушными шарами — слезами тех, кто уехал и тех, кто остался ждать, пишет RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
На возведение инсталляции ушел почти весь день. В ее центральной части установили проектор, который 14 июня будет транслировать голограмму — театральные актеры прочтут посвященные депортации стихи эстонских поэтов: Юри Юди, Марие Ундер, Хенрика Виснапуу, Калью Лепика и Тавета Атласа.