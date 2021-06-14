80 ЛЕТ ДЕПОРТАЦИИ | Рейн Руутсоо — главреду RusDelfi: эстонский народ не нуждается в сочувствии

В независимой Эстонии невозможно замалчивать убийства (а это нас заставляли делать десятилетиями). Кажется, что, к сожалению, вновь настаёт день, который, как признаёт и сам автор, увеличивает пропасть, разделяющую многих эстоноземельцев. И ни в коем случае в этом не виноваты эстонцы, которые теперь имеют право говорить о своей истории. Однако выбранная автором позиция кажется контрпродуктивной.

Формально отправной точкой для рассуждений Шумакова является интервью гроссмейстера Анатолия Карпова, данное скандальному российскому журналисту Владимиру Познеру. Однако, как следует из названия, статья переходит в оправдания, ”почему русские не сочувствуют жертвам июньской депортации”. Суть достаточно прозрачна — ”если даже Карпов”, которого нельзя считать необразованным или глупым человеком, говорит так, то чего можно ожидать от так называемого среднестатистического русского. Не знаю, откуда у Шумакова есть право говорить от имени ”русских”, но он, наверное, ”своих” знает. В статье во всей красе даётся аргументация российских империалистов-державников, попирающая как основанную на фактах историю и право, так и человеческий подход к морали.

Шумаков без колебаний ссылается на один из центральных тезисов фальсификации истории, оправдывающий сталинский террор, о том, что Россия была ”единственной страной [в Европе], победившей” в войне с нацистами! Однако в Эстонии каждому школьнику известно, что в 1939-1941 годах британцы в одиночку встали на защиту Польши и оказались один на один против узурпировавшего страну военного союза Гитлера и Сталина. Однако сталинской России повезло. Несмотря на всяческую поддержку Гитлера (бензин, металлы, зерно и т. д.), Англию победить не удалось! Без британцев в очередной раз просчитавшийся Сталин действительно бы остался один — открытие так называемого второго фронта было бы упущено!