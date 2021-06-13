Немного терпения! Летнее тепло вернется в Эстонию к четвергу

Понедельник, 14.06

Ночью: Преимущественно ясно и без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-8, до полуночи на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 7..13°С.

Днем: Малооблачно, без осадков. Ветер западных направлений 2-8, во второй половине дня на островах и западном побережье усилится юго-западный, южный ветер 5-10, порывы до 15 м/с. Температура воздуха 16..22°С.

Вторник, 15.06

Ночью: В восточной Эстонии небольшая облачность, на западе страны облачность уплотнится и пойдет дождь. Ветер южный, юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха 10..15°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывы до 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 16..21°C.

Среда, 16.06

Ночью: Ясно или малооблачно, без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-8, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7…13°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 17..23°С.

Четверг, 17.06

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье до 17°С.