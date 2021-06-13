ЧП и криминал
13.06.2021, 21:43

ФОТО | В Таллинне в результате ДТП пострадала машина скорой помощи. Двое медиков госпитализированы

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Вечером в воскресенье в Таллинне на перекрестке улиц Таммсааре и Сыпрузе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

Информация об аварии поступила в Центр тревоги в 21.17. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и ехавшая с включенными сигналами машина скорой помощи.

В результате столкновения машина скорой помощи опрокинулась, двое медиков доставлены в больницу.

Обстоятельства аварии уточняются.

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