13.06.2021, 21:43
ФОТО | В Таллинне в результате ДТП пострадала машина скорой помощи. Двое медиков госпитализированы(8)
Вечером в воскресенье в Таллинне на перекрестке улиц Таммсааре и Сыпрузе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.
Информация об аварии поступила в Центр тревоги в 21.17. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и ехавшая с включенными сигналами машина скорой помощи.
В результате столкновения машина скорой помощи опрокинулась, двое медиков доставлены в больницу.
Обстоятельства аварии уточняются.