EKRE продолжит использовать тактику затягивания в принятии важного законопроекта

"Все остальные поправки можно было бы быстро одобрить, если бы остальные депутаты согласились отозвать проект о единой базе данных. У меня есть ощущение, что коллеги скорее не планируют менять свою позицию. Они не согласны с тем, чтобы рассмотреть законопроект о базе данных ABIS осенью", - говорит председатель EKRE Мартин Хельме.

Из-за тактики затягивания спикер Рийгикогу Юри Ратас созвал внеочередные заседания в субботу и воскресенье.

Если до 9 утра понедельника парламент не успеет заслушать все предложения, то существует несколько вариантов развития событий.

"Сейчас мы работаем в таком ритме, что в следующую среду у нас опять будет ночное заседание. Это означает, что много законопроектов придется перенести на осень. Или решим сделать еще одно дополнительное заседание, но по моему мнению, его довольно сложно организовать. Или нужно будет организовывать внеочередное заседание в период между парламентскими сессиями", - подчеркивает спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия).