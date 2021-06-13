"Обратно к своим корням!" Эстонскую молодежь зовут вернуться в страну

Участники проекта с эстонскими корнями, которые жили за границей как минимум 10 лет, прибыли в Эстонию как с близлежащих стран, таких как Россия, Дания, Украина, Германия, Великобритания, так и из более удаленных — Аргентина и США.

В ходе программы проходят различные действия в нескольких городах Эстонии.

Первые 3 дней проходят в Пярну, следующие 3 дня в Кихну, 3 дня на Сааремаа и последние 3 дня в Таллинне.

В рамках проекта молодые люди узнают о возможностях работы и обучения в Эстонии, посещая различные предприятия и университеты. Участники будут обучаться народным танцам, знакомиться с культурным наследием; также у участников есть возможность познакомиться с традиционной эстонской баней. Кроме того, гости посетят различные культурные и исторические достопримечательности. На протяжении всего проекта участники будут иметь возможность практиковать эстонский язык через неформальное обучение.

Главный организатор проекта Хелери Аллес отмечает, что участники прошлых лет усилили свою связь с родиной и некоторые уже решили вернуться в Эстонию, чтобы учиться или работать.

Например, Кевин из Аргентины и Мария из России с сентября 2019 года начали свое обучение в Тартуском университете, а Дмитрий из Беларуси уже закончил курсы изучения эстонского языка и с сентября 2019 года начал работать в успешной эстонской компании Transferwise. Данный проект также заинтересовал многих местных эстонцев, они начали больше ценить свою родину и стали лучше разбираться в своей культуре и истории.

Организовывает молодежный обмен молодежная организация Seiklejate Vennaskond, координирует её Эстонский центр по работе с молодежью и финансирует проект Министерство образования и науки через свою программу соотечественников.