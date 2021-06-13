Эстонские групповички будут смотреть Олимпиаду по телевизору

Золото в многоборье завоевала 22-летняя Арина Аверина (109,100), опередившая болгарку Боряну Калейн (107,625) и Дину Аверину (107,325). Неоднократная чемпионка Эстонии Виктория Богданова заняла 22-е место среди 63 участниц (88,350).

В Варне разыгрывалась последняя олимпийская лицензия в групповых упражнениях. Ее завоевала Украина, занявшая 6-е место (84,550). Сборная Эстонии (Алина Веселова, Арина Окаманчук, Эвелин Наптал, Лаурабелль Кабритс, Кармели Рейска) показала в Варне 11-й результат среди 18 команд (72,750). Первое место в групповых упражнениях заняли россиянки.

Юниорская сборная Эстонии (Ксения Озигина, Эстер Крейтсман, Камила Григоренко, Анетте Вахер Анжелика Присяжнюк, Виктория Пуусепп) в упражнении 5 мячей пробилась в финал, где заняла 6-е место.