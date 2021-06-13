Губернатор Петербурга объявил о введении новых ограничений по COVID-19

По словам Беглова, Петербургу необходимы меры, соответствующие реальной эпидемической ситуации.

Кроме того, губернатор распорядился нарастить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления людей, а также усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий.

Он также призвал петербуржцев соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, а также пройти вакцинацию от коронавируса.

”Сегодня нам необходима ”нулевая толерантность” к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила. Призываю всех проявить повышенную требовательность к себе и другим по всем вопросам противодействия коронавирусу”, — заявил Беглов.

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