Голосование по вотуму недоверия руководству волости Йыхви состоится в четверг

В повестке дня заседания — выражение недоверия старейшине, выборы нового старейшины, утверждение структуры горуправы и числа ее членов, освобождение от обязанностей членов горуправы и назначение новых членов, выражение недоверия председателю волостного собрания, выборы нового председателя, пишет rus.err.

Заявление о выражении недоверия подписали 11 человек, этого достаточно, чтобы сменить власть, ведь в волостном собрании 21 депутат.

Конрад работает старейшиной с 1 октября прошлого года. В Йыхви последние семь лет глава волостной управы менялся в среднем чаще, чем раз в год.

Наумкин стал председателем волостного собрания 23 ноября 2020 года. Если его снимут, то новый председатель станет четвертым с июня прошлого года.