13.06.2021, 16:41
На местных выборах будут баллотироваться все министры от Партии реформ. С одним исключением(4)
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На предстоящих осенью муниципальных выборах будут баллотироваться все министры от Партии реформ за исключением главы Министерства образования и науки Лийны Керсна, пишет rus.err.
Генеральный секретарь Партии реформ Эркки Келдо сообщил ERR, согласно правилам хорошего тона Кая Каллас, занимающая должность премьер-министра, не будет баллотироваться на муниципальных выборах.
"Не собирается баллотироваться также министр образования и науки Лийна Керсна", — добавил Келдо.
В Таллинне выдвинут свои кандидатуры министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт, министр финансов Кейт Пентус-Роозиманнус, министр юстиции Марис Лаури и министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Министр сельской жизни Урмас Круузе будет баллотироваться в Элва, а министр обороны Калле Лаанет — на Сааремаа.
Муниципальные выборы в Эстонии состоятся 17 октября.