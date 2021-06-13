На местных выборах будут баллотироваться все министры от Партии реформ. С одним исключением

Генеральный секретарь Партии реформ Эркки Келдо сообщил ERR, согласно правилам хорошего тона Кая Каллас, занимающая должность премьер-министра, не будет баллотироваться на муниципальных выборах.

"Не собирается баллотироваться также министр образования и науки Лийна Керсна", — добавил Келдо.

В Таллинне выдвинут свои кандидатуры министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт, министр финансов Кейт Пентус-Роозиманнус, министр юстиции Марис Лаури и министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Министр сельской жизни Урмас Круузе будет баллотироваться в Элва, а министр обороны Калле Лаанет — на Сааремаа.

Муниципальные выборы в Эстонии состоятся 17 октября.