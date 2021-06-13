В Москве сообщили о появлении российских штаммов COVID-19

"То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем", — сказал Гинцбург.

Накануне, 12 июня, заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов после церемонии вручения госпремий в Кремле заявил, что в Москве могли появиться новые, специфические штаммы коронавируса. ”Сейчас мониторим [ситуацию] по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы”, — сказал он в ходе общения с президентом Владимиром Путиным.

По словам ученого, не все штаммы коронавируса опасны, но все равно необходимо следить за изменениями, ”работать на опережение, выявлять, если что, адаптировать, новые делать варианты вакцины, как это происходит с гриппом”, пишет РБК.

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