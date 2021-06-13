Пьяные подростки ударили женщину в столичном троллейбусе. Как повела себя пострадавшая, и как нужно было ей поступить?(43)
Ксения (имя изменено. — Прим. ред.) не спала всю ночь перед тем, как позвонить в редакцию и рассказать, что произошло с ней накануне вечером в столичном троллейбусе. Ее ударили пьяные подростки. Но так как все произошло слишком стремительно, женщина не знала, что делать, и обратилась в ”МК-Эстонию” на следующий день.
Слово за слово
”Это произошло в воскресенье 16 мая. Мне 63 года, сыну 43. Люди мы адекватные, не пьющие, обычные. Гуляли в городе, были без машины и возвращались домой на третьем маршруте троллейбуса, — рассказывает Ксения. — Где-то в районе площади Вабадузе подсела компания, но я обратила внимание только на двух, которые сидели рядом, за нами.
Они крыли трехэтажным матом через слово! Кроме того, они были невменяемо пьяные и орали. Когда я оглянулась посмотреть, кто так себя ведет, оказалось, что это прыщавые подростки лет шестнадцати”.
Поскольку Ксения повернула голову в сторону нарушителей спокойствия, а не обратить на них внимание было невозможно, ее сын встал и направился к ребятам, чтобы сделать замечание и попросить вести себя тише.
”Пьяные, со стеклянными глазами, без масок, они разговаривали с двумя другими подростками, которые сидели рядом. Когда мой сын подошел к ним и попросил замолчать, компания стала огрызаться: ”А что будет?” и так далее, слово за слово, — вспоминает женщина. — Когда двое парней схватили за горло моего сына, я подскочила с места, потому что ситуация уже выходила из-под контроля. Тем более, их четверо, а он один. Естественно, я испугалась за сына, но мне тоже досталось — меня ударили, разбились очки, улетел телефон, который хотели забрать. Хорошо, что обошлось без травм! Я успела сфотографировать эти пьяные лица до того, как они вышли на Коскла”.
Пострадавшая говорит, что не стала вызывать полицию, потому что это был автобус, нарушители вышли, и полиция уже ничего не могла бы сделать.
”У меня, конечно, сердце прихватило, я всю ночь не спала. Хотелось бы эти фотографии опубликовать, чтобы страна знала своих героев. Но, насколько я знаю, нельзя публиковать фотографии подростков, — говорит Ксения. — Вот как в такой ситуации реагировать гражданам? Они нарушили закон несколько раз — пьяные, без масок, с бутылками в руках…
Но что вообще можно сделать? Я не впервые сталкиваюсь с хамским поведением в общественном транспорте, но такое со мной было первый раз”.
Вызывайте полицию
Руководитель службы ведения делопроизводств Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко просит пострадавших как можно быстрее подать заявление в полицию, приложить фотографии, заключение врача о полученных повреждениях, если оно имеется, описать ситуацию и указать причиненный материальный ущерб.
Подать заявление можно в отделении полиции по месту жительства или месту происшествия: в Кесклинне — на Кольде, 65, в Ида-Харью — на Пинна, 4, в Ляэне-Харью — на Рахумяэ, 6/1.
”В ситуациях, когда кто-либо нарушает общественный порядок в транспорте, мешает другим людям, нецензурно бранится, тем более если причиняет физический вред, надо сразу на место вызывать полицию по номеру 112, — заявляет Мирошниченко. — К сожалению, иногда сам потерпевший не может этого сделать, и мы сталкиваемся со случаями, когда в трамвае или автобусе было много людей, но все делали вид, что они не видят и не слышат происходящего. Надо действовать так, как если бы в беде оказался ваш близкий человек, и не быть безразличными”.
Если вы не уверены в своих силах или физическое вмешательство небезопасно, руководитель службы ведения делопроизводств Кесклиннаского отделения полиции не советует самому разрешать конфликт физически.
”Но сообщить о происходящем по телефону 112 обязательно надо, а затем сообщить водителю о ситуации. Надо дождаться патруля полиции, который вмешается и при необходимости заберет нарушающих общественный порядок людей в отделение полиции. Этим будет значительно сэкономлено время ведения делопроизводства”, — поясняет Елена Мирошниченко.
Водитель не должен выходить
Если говорить про общее обеспечение безопасности как пассажиров, так и водителя, то у Tallinna Linnatranspordi AS, по словам руководителя отдела планирования перевозок TLT Андреса Колдре, существуют четкие инструкции для водителей, как нужно действовать в той или иной ситуации, а также есть договор с охранной фирмой.
”На какие-либо мелкие нарушения, как правило, вызывается охранный патруль. Если же ситуация более серьезная, например, пассажир ведет себя агрессивно и представляет опасность для окружающих, водитель должен оценить обстановку и вызвать на место полицейский патруль по номеру 112, — комментирует Андрес Колдре. — Тут многое зависит от человеческого фактора и хладнокровного оценивания ситуации. Оперативные службы реагируют на вызов быстро, но иногда хулиганам удается сбежать. Удерживать агрессивного человека в автобусе силой — прямая угроза здоровью пассажиров и водителя”.
Колдре добавляет, что вмешиваться в конфликт, как и покидать кабину, водителю запрещено, не приветствуются также и замечания по громкой связи из кабины, так как это может спровоцировать конфликтную ситуацию.
"Камеры в общественном транспорте хранят информацию от недели до месяца, и по запросу Департамента полиции и погранохраны мы можем предоставить видеоматериал, если это необходимо, — отмечает представитель TLT. — В случае возникновения опасной или конфликтной ситуации следует вне зависимости от того, находитесь ли вы в общественном транспорте, на остановке либо в любом другом месте, незамедлительно звонить в Службу спасения по номеру 112 и вызывать оперативные службы”.
Что касается междугородних и международных рейсов, исполнительный директор Lux Express Ингмар Роос обращает внимание на то, что автобус — общественное место, где, согласно закону, действуют требования к поведению. Например, в общественном месте запрещается поведение, которое причиняет беспокойство или создает опасность для другого человека. В частности, нельзя бить, толкать, драться, бросать вещи в другого человека, подвергать опасности животное или вещь, вести себя агрессивно, оскорблять, запугивать или угрожать другому человеку словом, жестом или иным образом. Запрещено употреблять алкоголь на остановке общественного транспорта и в общественном транспорте.
”Основываясь на этих принципах, Lux Express также разработал правила перевозки пассажиров и багажа, которые, среди прочего, устанавливают принцип, запрещающий пассажирам подвергать опасности себя или других, — говорит Роос. — Если нарушающий такое правило пассажир садится в наши автобусы и его действия наносят ущерб впечатлениям от поездки или чувству безопасности других пассажиров, можно обратиться к водителю автобуса, который первым призовет нарушившего пассажира к порядку. В нескольких отдельных случаях, когда вмешательства водителя автобуса недостаточно, мы были вынуждены обратиться в службу безопасности автовокзала или вызвать полицию. Высадка пассажира из автобуса — крайняя и редкая мера”.
Фотографии под запретом
Руководитель службы ведения делопроизводств Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко, возвращаясь к ситуации, в которую попала Ксения, добавляет, что публиковать фотографии несовершеннолетних без разрешения их родителей или опекунов действительно нельзя.
”Такая публикация и не достигнет цели — некоторые подростки ищут такого внимания и признания за свои поступки у сверстников, а негативное внимание заполучить проще, — говорит представитель полиции. — Ответственность за виновные деяния люди несут с 14 лет. Если для подростка такой проступок первый, то для влияния на его поведение применяется восстановительное право”.
Если тяжесть проступка это позволяет, то, по словам Мирошниченко, наказание может быть заменено общественно-полезными работами. Также с таким подростком будет работать молодежный полицейский и социальный работник, а при необходимости и психолог, чтобы выяснить причину социально опасного поведения и повлиять на подростка так, дабы он в дальнейшем таких поступков не совершал.
”Часто совершающие проступки подростки являются или являлись жертвами насилия или травли, и это также надо выяснить, — добавляет Елена Мирошниченко. — Если подросток совершает серьезные нарушения постоянно или совершаемые им виновные деяния тяжкие, например, преступления против личности, наркопреступления и прочие, то и подростка можно привлечь к уголовной ответственности и наказать реальным тюремным заключением”.