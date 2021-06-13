Пьяные подростки ударили женщину в столичном троллейбусе. Как повела себя пострадавшая, и как нужно было ей поступить?

Ксения (имя изменено. — Прим. ред.) не спала всю ночь перед тем, как позвонить в редакцию и рассказать, что произошло с ней накануне вечером в столичном троллейбусе. Ее ударили пьяные подростки. Но так как все произошло слишком стремительно, женщина не знала, что делать, и обратилась в ”МК-Эстонию” на следующий день.

Слово за слово

”Это произошло в воскресенье 16 мая. Мне 63 года, сыну 43. Люди мы адекватные, не пьющие, обычные. Гуляли в городе, были без машины и возвращались домой на третьем маршруте троллейбуса, — рассказывает Ксения. — Где-то в районе площади Вабадузе подсела компания, но я обратила внимание только на двух, которые сидели рядом, за нами.

Они крыли трехэтажным матом через слово! Кроме того, они были невменяемо пьяные и орали. Когда я оглянулась посмотреть, кто так себя ведет, оказалось, что это прыщавые подростки лет шестнадцати”.

Поскольку Ксения повернула голову в сторону нарушителей спокойствия, а не обратить на них внимание было невозможно, ее сын встал и направился к ребятам, чтобы сделать замечание и попросить вести себя тише.

”Пьяные, со стеклянными глазами, без масок, они разговаривали с двумя другими подростками, которые сидели рядом. Когда мой сын подошел к ним и попросил замолчать, компания стала огрызаться: ”А что будет?” и так далее, слово за слово, — вспоминает женщина. — Когда двое парней схватили за горло моего сына, я подскочила с места, потому что ситуация уже выходила из-под контроля. Тем более, их четверо, а он один. Естественно, я испугалась за сына, но мне тоже досталось — меня ударили, разбились очки, улетел телефон, который хотели забрать. Хорошо, что обошлось без травм! Я успела сфотографировать эти пьяные лица до того, как они вышли на Коскла”.

Пострадавшая говорит, что не стала вызывать полицию, потому что это был автобус, нарушители вышли, и полиция уже ничего не могла бы сделать.