Defense News: блок НАТО готов отказаться от ядерных ракет в Европе

Заявление с отказом от размещения наземного ядерного оружия в Европе, по словам собеседников издания, будет сделано после саммита НАТО 14 июня, на котором президент США Джо Байден встретится с лидерами других партнеров по альянсу.

Издание сообщает, что отказ от размещения ракет является одним из способов разрядить политическую напряженность перед встречей Байдена со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

Одобрение Байдена необходимо для официального отказа от ядерного оружия. Как пишет Defense News, такие действия американского президента дадут ему поддержку сторонников контроля за вооружениями из числа бывших военных, юристов, чиновников. В начале июня они обратились к хозяину Белого дома с просьбой включить в повестку встречи с Путиным соответствующий пункт.

В то же время часть конгресса США может выступить с критикой запрета на размещение ядерных ракет в Европе. Старший научный сотрудник Института Хадсона Тим Моррисон, курировавший вопросы ядерного сдерживания при администрации Дональда Трампа, сообщил изданию, что решение НАТО может лишить Вашингтон рычагов воздействия на Москву на предстоящих переговорах Путина и Байдена, пишет РБК.

”Если это односторонняя уступка России, это ужасная идея; и если это двусторонняя уступка, это ненамного лучше, потому что России нельзя доверять. Зачем нам отказываться от преимущества, которое нам может понадобиться в будущем, чтобы отреагировать на воинственные действия России?” — заявил Моррисон.