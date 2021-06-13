ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО | Теплоход Silja Europa компании Tallink оказался на саммите G7 в центре протестов

Теплоход Silja Europa стоит в порту корнуолльского города Фалмут, что в 40 км от места проведения саммита. Несколько сотен экологических активистов из движения Extinction Rebellion провели там вчера во второй день саммита акцию, призванную обратить внимание на проблему изменения климата.

Одновременно с демонстрацией на улицах города группа активистов из Ocean Rebellion Flotilla с плакатами приплыла на лодках в бухту Фалмута.

На борт теплохода Silja Europa, где расположились тысячи правоохранителей, участники протестов с наступлением темноты стали проецировать свои лозунги и призывы. К примеру, такие: "Если умрет море, то умрем и мы", "Защитите океаны, а не политиков", и т.п.

Как пишет британская пресса (и видно на фотографиях), попадались и нецензурные выражения.

Саммит G7 проходит с 11 по 13 июня.