ФОТО | Его жизнь может быть в опасности! Полиция просит помощи в поисках молодого человека

Близкие Танно не могут с ним связаться с 11 часов субботы, его телефон выключен. Последний раз мужчину видели в Виру-Яагупи (волость Винни).

Приметы: рост 170-175 см, плотного телосложения, глаза и волосы темные, одет в темно-синие джинсы, темную обувь и темную-синию куртку-ветровку.

Если вы видели после 11 часов субботы изображенного на фотографии мужчину или обладаете информацией о его местонахождении, свяжитесь с полицией по телефонам 5139088 или 112.