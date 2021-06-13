13.06.2021, 13:15
ФОТО | Его жизнь может быть в опасности! Полиция просит помощи в поисках молодого человека(3)
Foto: Taavi Sepp
Полиция ведет поиски пропавшего 12 июня в Ляэне-Вирумаа 24-летнего Танно. Его жизнь может быть в опасности.
Близкие Танно не могут с ним связаться с 11 часов субботы, его телефон выключен. Последний раз мужчину видели в Виру-Яагупи (волость Винни).
Приметы: рост 170-175 см, плотного телосложения, глаза и волосы темные, одет в темно-синие джинсы, темную обувь и темную-синию куртку-ветровку.
Если вы видели после 11 часов субботы изображенного на фотографии мужчину или обладаете информацией о его местонахождении, свяжитесь с полицией по телефонам 5139088 или 112.