Район Пыхья-Таллинн теперь станет более безопасным

Экипаж патрулей охранной фирмы призван помочь прежде всего там, где возникает больше проблем с нарушением порядка.

”Хорошая погода приносит с собой и проблемы с общественным порядком, в решении которых полиции и муниципальной полиции будет теперь помогать охранная фирма K-Security. Охранная фирма будет патрулировать сложные районы. Среди них Балтийский вокзал, сквер на улице Нису, остановка ”Сирби” и другие места”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.