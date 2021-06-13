”Команда бестолково бегающих по полю голкиперов”. Что пишут читатели RusDelfi о разгроме сборной России

Сборная России на старте Евро предсказуемо проиграла Бельгии (0:3). Еще накануне игры мы предупреждали, что от команды Черчесова не стоит ждать подвигов, но кажется, вы все равно надеялись на большее. После матча в комментариях на Rus.delfi.ee — тоска, злоба и ироничные шутки про Дзюбу.

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Хотя были и те, кто до игры предполагал разгром — правда, точный счет не угадали.

”Разгром России будет конечно в эпических масштабах, это всем ясно. Или 5:0 или 5:1”.

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Некоторые высоко оценили уровень команды Черчесова. Или это ирония?

”Русская команда билась как львы, но проиграла . К сожалению Бельгия по классу игры выше”.

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Предсказуемое занятие после таких поражений — поиск причин. Вот самая нетривиальная!

”Ну и? [Валерий Карпин, это вы?] Какая причина на этот раз? Наверное играли разными мячами и у Бельгийцев мяч круглее был. Позор!”

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Разбор футбольных тонкостей. Правда, два из трех футболистов, который читатель предлагал поставить в состав, и так вышли на поле с первых минут (Зобнин и Головин). А вот Миранчук действительно начал игру в запасе. Ошибка Черчесова?

”Черчесов проиграл матч еще до игры. С первых минут в центре должны играть Зобнин, Головин и Миранчук. А не зенитовские посредственности Оздоев и Кузяев”.

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Очень разумный комментарий. Еще в 2012-м Андрей Аршавин емко сформулировал, что высокие ожидания от сборной — исключительно проблема ожидающих.

”Когда ожидания сильно расходятся с реальностью, это очень обидно. Опять же пропаганда очень старается про ”Россию страну победителей”. Реально сам выход в финал уже большой аванс для сборной РФ, остальное уже недостижимый космос”.

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Станислав Черчесов после игры признался, что у него пока не было разговора с защитником Андреем Семеновым и вратарем Антоном Шуниным — именно они внесли значительный вклад в бельгийские голы.

Кто-то пишет о влиянии судей — в эпизоде с первым голом, если бы Семенов не коснулся мяча, игрок бельгийцев находился бы в офсайде.