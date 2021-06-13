”Команда бестолково бегающих по полю голкиперов”. Что пишут читатели RusDelfi о разгроме сборной России(101)
Сборная России на старте Евро предсказуемо проиграла Бельгии (0:3). Еще накануне игры мы предупреждали, что от команды Черчесова не стоит ждать подвигов, но кажется, вы все равно надеялись на большее. После матча в комментариях на Rus.delfi.ee — тоска, злоба и ироничные шутки про Дзюбу.
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Хотя были и те, кто до игры предполагал разгром — правда, точный счет не угадали.
”Разгром России будет конечно в эпических масштабах, это всем ясно. Или 5:0 или 5:1”.
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Некоторые высоко оценили уровень команды Черчесова. Или это ирония?
”Русская команда билась как львы, но проиграла . К сожалению Бельгия по классу игры выше”.
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Предсказуемое занятие после таких поражений — поиск причин. Вот самая нетривиальная!
”Ну и? [Валерий Карпин, это вы?] Какая причина на этот раз? Наверное играли разными мячами и у Бельгийцев мяч круглее был. Позор!”
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Разбор футбольных тонкостей. Правда, два из трех футболистов, который читатель предлагал поставить в состав, и так вышли на поле с первых минут (Зобнин и Головин). А вот Миранчук действительно начал игру в запасе. Ошибка Черчесова?
”Черчесов проиграл матч еще до игры. С первых минут в центре должны играть Зобнин, Головин и Миранчук. А не зенитовские посредственности Оздоев и Кузяев”.
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Очень разумный комментарий. Еще в 2012-м Андрей Аршавин емко сформулировал, что высокие ожидания от сборной — исключительно проблема ожидающих.
”Когда ожидания сильно расходятся с реальностью, это очень обидно. Опять же пропаганда очень старается про ”Россию страну победителей”. Реально сам выход в финал уже большой аванс для сборной РФ, остальное уже недостижимый космос”.
Станислав Черчесов после игры признался, что у него пока не было разговора с защитником Андреем Семеновым и вратарем Антоном Шуниным — именно они внесли значительный вклад в бельгийские голы.
Кто-то пишет о влиянии судей — в эпизоде с первым голом, если бы Семенов не коснулся мяча, игрок бельгийцев находился бы в офсайде.
”Я бы не сказал.что бельгийцы показали что-либо новое.
Первый нелепый гол разрушил игру сборной России, хотя есть сомнения в правильности решения судьи… Чистейший офсайд. А дальше сыграли нервы, психологический надлом…”
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В комментариях под объяснительной Дзюбы самая емкая характеристика сборной России.
”Команда бестолково бегающих по полю голкиперов”.
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Кто-то призывает не относится к Евро слишком серьезно.
”Футбол всего-навсего развлечение. Если сами играете с друзьями, то просто физкультура. Для профессиональных футболистов это просто работа. Хотелось бы посмотреть, как вы обсуждаете бригаду каменщиков или бригаду грузчиков. Но вам внушили, что футбол это почти религия. Собираются фанаты, дерутся… Но посмотреть футбол — это ведь все равно что сходить в цирк”.
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Куда же без комментария про зарплаты футболистов.
”Когда российские футболисты станут зарабатывать согласно своему уровню игры и отдаче на поле, будут и результаты. Тот же Дзюба, кто он и что он в мировом футболе? Ноль, а заработок на уровне мировых топовых игроков. Так и у большинства других игроков, исключая легионеров (Головин, Миранчук), которые отрабатывают свои зарплаты в зарубежных клубах”.
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А кто-то сохраняет оптимизм — в двух оставшихся матчах точно будет проще.
”Верю в сборную и швейцарского кавказца… Дело в том, что для него нет авторитетов в футболе России, да и за рубежом. Когда он работал, авторитетов гонял как мальчишек. Но и он может ошибаться с набором состава…. Короче, чего уж после драки кулаками махать. Просто обидно”.