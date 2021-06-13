Cоцдемы не поддержат подготовленный EKRE вотум недоверия премьеру Кае Каллас

Председатель СДПЭ Индрек Саар сообщил сегодня, что социал-демократы не будут присоединяться к составленному EKRE заявлению о недоверии Кае Каллас, "так как оно содержит много тумана и лжи на тему полицейского государства и глубинного государства".

Социал-демократы надеются, что парламентарии присоединятся к заявлению СДПЭ, которое, по мнению соцдемов, содержит истинные причины, по которым провалилось правительство Каи Каллас.

По словам Саара, соцдемы в январе поддержали назначение Каи Каллас на пост руководителя кабинета министров, но "премьер-министр и его правительство проявили нерадивость и обманули возложенные на них надежды".

В заявлении социал-демократов перечисляются причины, почему правительство Эстонии потеряло в их глазах доверие.

"Правительство под руководством Каи Каллас навязывает обществу политику сокращений, что наносит прямой вред развитию Эстонии. Изжившие себя сокращения приведут к новым несправедливости и неравенству, уменьшат благосостояние и перспективы для многих людей", — говорится в заявлении, в котором в упрек правительству также ставятся нежелание обуздать коррупцию и неудачи в климатической политике.

"Премьер-министр Кая Каллас предлагает Эстонии путь развития, который не в интересах нашего государства и народа. Эстония достойна лучшего правительства", — подытоживается в заявлении социал-демократов.

Напомним, что на прошлой неделе партия EKRE сообщила, что готовит текст заявления о недоверии Кае Каллас.