"Говорить бесполезно, сразу оскорбляет!" Имеет ли право председатель КТ собирать с жильцов деньги на "дополнительные расходы"?

В редакцию "МК-Эстония" пришло письмо с вопросом:

"Уважаемая редакция, может ли ваш юрист объяснить, права ли наш председатель, что берет дополнительные деньги с нас? Например, с нас взяли дополнительную плату за март за чистку канализации в подъезде. Председатель сказала, что делает все по закону.

Раньше тоже брала за капремонт со всех квартир одинаково. Но мы выиграли суд, и после этого сделали с квартир вычет. В нашем доме есть однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, где живет все правление. Дополнительная плата идет по одинаковому тарифу, хотя квадратные метры разные. Говорить с председателем бесполезно, сразу оскорбляет. Вот скажите, законно ли начислять дополнительную плату за что-либо и делать это без учета метража жилплощади?

Заранее благодарю за информацию, Вера Скрябина"

От редакции:

”Правление квартирного товарищества не вправе распределять собственникам квартир до-полнительно расходы вне утвержденного планом хозяйственной деятельности тарифа, например на обслуживание, — комментирует юрист KETA ÕIGUSBÜROO, магистр права Ма-рина Сухнёва. — Но нужно различать право правления делать непредусмотренные планом ра-боты, например аварийную чистку канализации, без согласия общего собрания и распределе-ние этих расходов собственникам квартир”.

Аварийные расходы, отмечает Сухнёва, либо изначально закладываются в план хозяйствен-ной деятельности (в тариф обслуживания), либо на следующем собрании квартирного това-рищества должно быть принято решение об их распределении, если у КТ возник убыток.

”Распределение расходов происходит, по закону, пропорционально размеру долевой соб-ственности собственников квартир, то есть по квадратным метрам, внесенным в крепостную книгу, — поясняет юрист. — Однако квартирное товарищество может установить в уставе, утвержденном решением общего собрания, иной порядок распределения расходов”.