ГРАФИК | За сутки выявлено 37 новых больных коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 12 человек.

В Ида-Вирумаа прибавилось девять новых зараженных, в Рапламаа шесть, в Ляэне-Вирумаа - 5, в Валгамаа - 2, в Тартумаа и Пярнумаа - по 1 случаю. В одном случае данных о заболевшем в регистре нет.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 76.98 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,9%.

По состоянию на утро 13 июня в больницах находятся 64 пациента с COVID-19, за сутки открыто восемь новых историй болезни COVID-19.

Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 66 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении доля пациентов в возрасте старше 60 лет - 44 человека (68,8%).

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Эстонии умерло 1 266 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 6751 дозу вакцины, прививки сделаны в общей сложности 522 224 людям, курс вакцинации завершен у 341 807 человек.

Охват вакцинацией (по меньшей мере одной дозой) жителей Эстонии возрастной категории 70+ составляет 66,8%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.