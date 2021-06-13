Врач футбольной сборной Дании сообщил подробности инцидента с Эриксеном

”Нас вызвали на поле, когда Кристиан упал. Я не видел самого момента, но быстро стало ясно, что он упал сам. Когда мы прибежали, он лежал на боку и дышал”, — рассказал врач.

По его словам, сперва удалось нащупать пульс футболиста, однако ”довольно быстро картина изменилась”. ”И тогда мы незамедлительно начали массаж сердца”, — сообщил Бозен.

Как отметил специалист, быстрая медицинская помощь изменила ситуацию в считанные минуты. ”Врач стадиона и остальные службы экстренной помощи оказали фантастическую помощь”, — заметил он.

Бозен также рассказал, что успел поговорить с Эриксеном перед тем, как его доставили в клинику Ригшоспиталет. Детали разговора он не привел.

Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча Дания — Финляндия. На тот момент счет в игре был 0:0. Полузащитнику оказывали медицинскую помощь около 20 минут, после чего унесли с поля на носилках. Позднее УЕФА объявил, что игрок находится в больнице в сознании и стабильном состоянии.

Из-за инцидента с Эриксеном игра была прервана. Игроки обеих команд ушли в раздевалки. Спустя час с лишним матч был возобновлен. Футболисты доиграли оставшиеся пять минут первого тайма. Вместо положенных 15 минут перерыв между таймами был сокращен до 10, после чего начались вторые 45 минут игры.

На 59-й минуте единственный гол в матче забил финский нападающий Йоэль Похьянпало. Сборная Финляндии одержала свою первую в истории победу в финальной части чемпионата Европы. Эриксен был признан лучшим игроком матча.