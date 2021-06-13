Евро-2020 | Болельщиков матча Бельгия — Россия обвинили в расизме

В субботу бельгийцы преклонили колено перед стартовым свистком в рамках акции движения Black Lives Matter в знак солидарности с борьбой против расизма, после чего на трибунах возник свист. В то же время российские футболисты не стали преклонять колено.

”Прискорбно и досадно, что сегодня вечером болельщики России освистали бельгийскую команду”, — цитирует FARE ”Спорт-Экспресс”. — Этот жест — прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству. Решение сборной Бельгии встать на колено перед матчем — это их выбор. Свистеть — это символ крайнего неуважения и, на наш взгляд, посылает расистский сигнал, понимают это люди или нет.

”Мы призываем всех сторонников воздержаться от освистывания игроков, которые демонстрируют свою приверженность расовой справедливости”, — говорится в заявлении организации.

В УЕФА перед началом Евро заявили, что болельщики должны проявить уважение к игрокам, которые решат преклонить колено во время чемпионата. В стартовом матче турнира игроки сборных Италии и Турции не стали преклонять колено. Ранее ни в одной из сборных, участвующих в турнире, не заявляли о намерении это делать перед началом матчей.

Различные акции Black Lives Matter проводятся по всему миру, включая США и многие европейские страны. Началось все после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 25 мая 2020 года при его задержании полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием, после которого Флойд скончался в больнице, напоминает РБК.