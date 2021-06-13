В Москве задержана участница группы Pussy Riot

"Полицейские доставили ее в ОМВД Мещанского района", — сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. Он также сообщил, что его подзащитная давала интервью и она долго гуляла по городу с журналистом, а в руке у нее был костюм в чехле.

"И видимо, это было интерпретировано органами политического сыска так, что она собирается провести какую-то протестную акцию, приуроченную ко Дню России. И в этой связи она в превентивном порядке была задержана", — рассказал Захватов.

По словам журналиста Алексея Пивоварова, Вероника участвовала в съемках фильма для его YouTube-канала "Редакция".

Впоследствии Дмитрий Захватов указал, что полиция вменяет Никульшиной совершение мелкого хулиганства и курение в неположенном месте. За мелкое хулиганство, напомнил он, ей грозит до 15 суток административного ареста. Наказание за курение в неположенном месте предусматривает штраф от 500 до 1500 рублей.

Веронику Никульшину в последний раз задерживали в начале мая, обвинив в попытке сорвать репетицию парада в Москве. Никульшина утверждала, что планировала лишь снимать документальное кино, которое не связано с протестами. 9 мая участнице Pussy Riot дали пять суток административного ареста за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".